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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

“تشيلى" الأمريكى ينضم لكتيبة سلة الاتحاد السكندرى

تشيلى الامريكى
تشيلى الامريكى

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحي مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "  جو تشيلي "  للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ،  والذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي " NBA " ، ولعب " تشيلي "   الموسم الماضي بالدورى البولندي 
و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي و حازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة 

و يُجيد " تشيلي " اللعب في مركز صانع الألعاب   " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب 
ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية بعد غداً السبت للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .

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