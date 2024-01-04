التغيرات الطارئة تربك حسابات منتخبات أفريقيا قبل أيام من كأس الأمم

أيام قلائل تفصل عشاق كرة القدم ، عن بدء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.

استدعاء مفاجي في منتخب مصر ..

وقرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي الساعات الماضية بعد أن خرج من القائمة النهائية للمنافسات ، ليحل بديلاً لأسامة جلال لاعب بيراميدز والذي خضع لأشعة أثبتت تعرضه لإصابة حادة في الركبة أكدت ابتعاده عن نهائيات الكان.

كما أعلن المنتخب أيضًا وبصورة طارئة استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، بعد تأكد إصابته في أربطة القدم على أن ينضم مهند لاشين لاعب بيراميدز بدلاً منه.



منتخب المغرب يواجه تحديات أندية أوروبا ..

والتغيرات الطارئة في ترتيبات المنتخبات الاستعدادية للبطولة ، واجهتها عددًا من الصعوبات خاصة فيما يتعلق باللاعبين المشاركين في أندية أوروبا.

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب سبق أن أكد على لاعبيه ضرورة التواجد يوم الثلاثاء الماضي في معسكر أسود الأطلس بمركز محمد السادس لكرة القدم في الرباط.



ورفض الركراكي منح الضوء الأخضر للظهير الأيسر للوداد الرياضي يحيى عطية الله للمشاركة المحلية حتى نهاية الأسبوع الجاري .

وجاء التحدى الأكبر الذي واجهه الركراكي ، من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي ، الذي رفض سفر لاعبه المغربي أشرف حكيمي إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضي ، قبل أن يشارك في مواجهة السوبر الفرنسي رغم اعتراض الاتحاد المغربي.



وقوبل هذا القرار بالاستهجان الشديد من قبل إدارة الاتحاد المغربي ، بالتقليل من شأن المعسكر التحضيري للمنافسات من قبل أسود الأطلس ، خاصة بعد أن أكد لويس إنريكي المدير الفني لباريس تواجد حكيمي في قائمة لقاء تولوز.