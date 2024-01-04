ظاهرة فلكية جديدة تزين سماء الوطن العربي فجرًا

يرصد بسماء الوطن العربي، قبل شروق الشمس يوم الجمعة 5 يناير 2024، القمر المتناقص مقترنًا بالنجم السماك الأعزل، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالأفق الشرقي في حال كانت السماء صافية.

لحظة الاقتران

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن القمر والسماك الأعزل سوف يصلان لحظة الاقتران عند الساعة 03:53 صباحًا بتوقيت مكة، أي بتوقيت 12:53 صباحًا بتوقيت جرينتش، ويفصل بينهما درجة واحدة فقط.

ألمع نجوم السماء

وأضافت الجمعية أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض، ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما.

إذا كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس، سيكون بصريًا أكثر إشراقًا بحوالي 1.900 مرة من الشمس.

توهج خافت على سطح القمر

وأكد البيان أنه يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وذلك قبل بضعة أيام من وصوله مرحلة الاقتران لشهر جمادى الأولى.

نصائح لمشاهدة الظاهرة

وقدمت الجمعية الفلكية نصائح لمشاهدة الظاهرة، ومنها: