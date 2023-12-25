46 ظاهرة فلكية خلال فصل الشتاء.. تعرف عليها

الفلك والفضاء، عالم مليئ بالأسرار والظواهر التي تحدث يوميًا في السماء، إذ هناك الملايين حول العالم يهتمون ويعشقون ذلك العالم الغامض الممتلئ بالأحداث الفريدة والجميلة.

ويشهد فصل الشتاء حدوث حوالي 46 ظاهرة فلكية، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، الظواهر الفلكية الخاصة بالشتاء.

الظواهر الفلكية بفصل الشتاء

22 ديسمبر 2023:- الانقلاب الشتوي.

22 ديسمبر 2023:- المشتري يبعد 2.6 درجة جنوباً عن مركز القمر.

22 ديسمبر 2023:- عطارد يبعد 2.15 درجة شمالا عن مركز الشمس.

23 ديسمبر 2023:- أورانوس يبعد 2.77 درجة جنوباً عن مركز القمر.

27 ديسمبر 2023:- بدر شهر جمادى الآخر لعام 1445هــ.

4 يناير 2024:- القمر فى التربيع الأخير لشهر جمادى الآخر لعام 1445هــ.

08 يناير 2024:- الزهرة يبعد 5.7 درجة شمالا عن مركز القمر.

09 يناير 2024:- عطارد يبعد 6.59 درجة شمالا عن مركز القمر.

10 يناير 2024:- المريخ يبعد 4.16 درجة شمالا عن مركز القمر.

11 يناير 2024:- ميلاد شهر رجب لعام 1445هــ.

12 يناير 2024:- بلوتو يبعد 2.21 درجة شمالا عن مركز القمر.

14 يناير 2024:- زحل يبعد 2.14 درجة شمالا عن مركز القمر.

15 يناير 2024:- نبتون يبعد 0.95 درجة شمالا عن مركز القمر.

18 يناير 2024:- القمر فى التربيع الاول لشهر رجب لعام 1445هــ.

18 يناير 2024:- المشتري يبعد 2.77 درجة جنوباً عن مركز القمر.

19 يناير 2024:- أورانوس يبعد 2.96 درجة جنوباً عن مركز القمر.

20 يناير 2024:- بلوتو يبعد 2.73 درجة جنوباً عن مركز الشمس.

25 يناير 2024:- بدر شهر رجب لعام 1445هــ.

26 يناير 2024:- عطارد في أقصى استطالة له حو" الشمس.

3 فبراير 2024:- القمر فى التربيع الأخير لشهر رجب لعام 1445هــ.

07 فبراير 2024:- الزهرة يبعد 5.43 درجة شمالا عن مركز القمر.

08 فبراير 2024:- المريخ يبعد 4.21 درجة شمالا عن مركز القمر.

08 فبراير 2024:- بلوتو يبعد 2.19 درجة شمالا عن مركز القمر.

09 فبراير 2024:- عطارد يبعد 3.22 درجة شمالا عن مركز القمر.

10 فبراير 2024:- ميلاد شهر شعبان لعام 1445هــ.

11 فبراير 2024:- زحل يبعد 1.81 درجة شمالا عن مركز القمر.

12 فبراير 2024:- نبتون يبعد0.68 درجة شمالا عن مركز القمر.

15 فبراير 2024:- المشتري يبعد 3.16 درجة جنوباً عن مركز القمر.

16 فبراير 2024:- أورانوس يبعد 3.23 درجة جنوباً عن مركز القمر.

16 فبراير 2024:- القمر فى التربيع الأول لشهر شعبان لعام 1445هــ.

24 فبراير 2024:- بدر شهر شعبان لعام 1445هــ.

28 فبراير 2024:- عطارد يبعد 1.69 درجة جنوباً عن مركز الشمس.

28 فبراير 2024:- زحل يبعد 1.5 درجة جنوباً عن مركز الشمس.

3 مارس 2024:- القمر فى التربيع الأخير لشهر شعبان لعام 1445هــ.

07 مارس 2024:- بلوتو يبعد 2.22 درجة شمالا عن مركز القمر.

08 مارس 2024:- المريخ يبعد 3.52 درجة شمالا عن مركز القمر.

08 مارس 2024 :- الزهرة يبعد 3.28 درجة شمالا عن مركز القمر.

09 مارس 2024 :- زحل يبعد 1.52 درجة شمالا عن مركز القمر.

10 مارس 2024:- ميلاد شهر رمضان لعام 1445هــ.

10 مارس 2024:- نبتون يبعد 0.52 درجة شمالا عن مركز القمر.

11 مارس 2024 :- عطارد يبعد 1.02 درجة شمالا عن مركز القمر.

14 مارس 2024 :- المشتري يبعد 3.59 درجة جنوباً عن مركز القمر.

14 مارس 2024 :- أورانوس يبعد 3.44 درجة جنوباً عن مركز القمر.

17 مارس 2024:- القمر فى التربيع الاول لشهر رمضان لعام 1445هــ.

17 مارس 2024:- نبتون يبعد 1.12 درجة جنوباً عن مركز الشمس.