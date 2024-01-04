فلوس الجمعية السبب.. حبس المتهم الرئيسي بقتل عامل الخانكة

أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس المتهم الرئيسي ويدعى “ع. خ” والذي قام بقتل شاب، يدعى عبدالكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن في مدينة أبو زعبل التابعة للخانكة في محافظة القليوبية، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، بسبب خلافات نشبت بينهما تطورت لمشاجرة مع المجني عليه والمتهم، وآخرين جار تحديدهم وضبطهم بسبب خلافات على فلوس جمعية.

بسبب فلوس الجمعية ..حبس المتهم الرئيسي بقتل عامل الخانكة



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقرير بشأنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وشيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

