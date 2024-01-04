كلام فى الهوا

الخميس 04/يناير/2024 - 08:01 م 1/4/2024 8:01:58 PM

الشخص المناسب فى المكان المناسب هو الضامن الحقيقى لنشأة وتطور الأمم وتطورها ، فى أى مكان مرفق فى سلم العدل الإدارى. ويمثل هذا الرجل مفتاحا للحياة ونواة لضبط الجهاز الإدارى لأى دولة. وتنمو الدول بهؤلاء الأشخاص بعيداً عن وحل المشاكل لتقديم الحلول المبتكرة، ولكن للأسف ما نراه حولنا الآن أن العديد من الأماكن تم شغلها بالشخوص غير المناسبة، الذين جاءوا بناء على علاقات أو مصالح أو محاباة أو محاصصة – أى اتفاقات سرية – أى أن هؤلاء غير المناسبين يشغلون الوظائف القيادية وبسببهم ينتشر التخلف والفساد وإهدار الطاقات وإغراق تلك الأماكن فى مستنقع الفوضى والتراجع ويصعب إعادة تلك الأماكن إلى ما كانت عليه. وبالتأكيد اختيارات هذا الشخص غير المناسب للمتعاونين والمساعدين له يكونون على شاكلته، فالطيور على أشكالها تقع ، أى الأشخاص المتشابهون له فى الصفات من جهل وفساد. هذا يؤكد على شيئين متناقضين لا يتجاذبان ، هما أن الليل لا يمكن أن يجتمع مع نهار، أو الخير يمكن أن يصاحب الشر، لذلك يظل الرجل المناسب يبحث عن الأمل فلا يراه أو يراه مسروقاً لحساب هؤلاء غير المناسبين.

لم نقصد أحدا!!