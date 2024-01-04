تعليم دمياط يكرم مدير عام التعليم العام لبلوغه سن المعاش

كرم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بدمياط زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد

خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بمسرح نادي المهندسين بدمياط بحضور جمع كبير من القيادات التعليمية بالمديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية، وأعضاء مجلس النواب، وأسرة وأصدقاء مدير التعليم العام.

ومنحه وكيل الوزارة شهادة تقدير ودرع التميز الوظيفى تقديرًا وعرفانا لجهوده خلال رحلة عطائه المميزة للنهوض بالعملية التعليمية على أرض محافظة دمياط وخدمة مجتمعه بإخلاص وتفان مشيدا بما بذله زهر الدين من جهد ونشاط طوال فترة عمله ومشاركته فى العديد من المهام على أكمل وجه حتى استطاع أن يكون مسؤولا بنجاح عن الكثير من الأعمال والمهام التى أسندت إليه حتى بلوغه السن القانونية تاركا خلفه زملاء قادرين على تحمل المسؤولية ومهام الإدارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الاحتفاء بمدير عام التعليم العام وتكريمه وسط زملائه اللذين مازالوا فى الخدمة وشاهدين على تفانيه وإخلاصه أقل ما يمكن أن يقدم له لتظل قلوبنا جميعًا تذكره بكل الخير وأن هذا التكريم يأتى من منطلق تقديم تحية شكر وعرفان له بعد أن أدى واجبه ورسالته على أكمل وجه لافتا إلى أن بلوغ سن التقاعد لايعنى توقف العطاء بل هى محطة جديدة ورسالة موصولة لتقديم الخبرات والتجارب الناجحة للأجيال الصاعدة ونقل التجارب الوظيفية للاستفادة منها حيث أن سن المعاش ليس سن التقاعد ولكنه السن القانونى لنهاية مرحلة العمل وبداية مرحلة اجتماعية وأسرية جديدة وليس سنا لليأس بل استراحة محارب سائلًا المولى عز وجل أن يجعل عمله الذى قدمه فى ميزان حسناته وأن تظل مجهوداته شاهدة له لا عليه وأن يبارك له فى أيامه القادمة وأن ينعم علية بثوب العافية ويرزقه راحة البال ودوام الصحة والسعادة.

من جانبه أعرب زهر الدين الليثي عن سعادته البالغة بهذا التكريم وتلك الحفاوة ومدى الحب والوفاء الذى لمسه من زملائه وتعاونهم وإخلاصهم معه خلال مشواره الوظيفى شاكرا للجميع مشاركتهم وحضورهم متمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار للمنظومة التعليمية على أرض محافظة دمياط.