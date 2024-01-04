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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة: زراعة القمح تسير على قدم وساق

السيد القصير ووزير
السيد القصير ووزير الزراعة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زراعة محصول القمح تسير على قدم وساق في جميع أنحاء الجمهورية، وأن حجم الأراضي المزروعة حتى الآن وصل إلى 3 ملايين و62 ألف فدان، بزيادة نحو نصف مليون فدان، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

زيادة المساحات المزروعة بالقمح

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة ترجع إلى الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لزيادة المساحات المزروعة بالقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأكد وزير الزراعة أن هناك كميات كافية من تقاوي البطاطس، سواء من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، تكفي لزراعة العروة الصيفية من المحصول.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تضخ المزيد من الكميات من المحاصيل الزراعية عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

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 المشروعات الزراعية 

وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات الزراعية الجاهزة للافتتاح قريباً، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

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