الزراعة: انتشار الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في المحافظات

صرح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن الاساتذة والباحثين بالمركز وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي سوف يتواجدون بكثافة في بعض محافظات الجمهورية اعتبارا من الاثنين القادم، مشيرا إلى أن الفرق الإرشادية الريفية سوف تنظم ندوات إرشادية للمزراعين والمربين في المواقع والحقول حول المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه أول أمس مع قيادات وزارة الزراعة المعنية بالارشاد الزراعي

وجاء تنظيم الندوات على النحو التالي:

محافظة القليوبية لمحاصيل القمح والفراولة والبطاطس، ومحافظة الغربية للبطاطس والإنتاج الحيواني ،ومحافظة كفر الشيخ للقمح وبنجر السكر ، ومحافظة سوهاج حول محصولي القمح والبصل ، ومحافظة الشرقية للفراولة والبطاطس.

ومحافظة الجيزة حول محاصيل البسلة والخيار والطماطم ، ومحافظة البحيرة للفول البلدي، ومحافظة الدقهلية حول محصول البطاطس ، ومحافظة المنيا لمحصول الفول البلدي ، ومحافظة المنوفية للبطاطس ، ومحافظة الإسماعيلية لمحصولي البسلة والفراولة بالاضافة الى الإنتاج الحيواني ، ومحافظة بنى سويف لمحصولي القمح والفول البلدى، ومحافظة قنا لقصب السكر والقمح.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن الفرق الإرشادية سوف تتواجد طوال العام مع المزراعين في جميع محافظات الجمهورية لتقديم التوصيات والارشادات الفنية والتوعية بالاصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك باساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقدا اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالارشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والاستعانة بالارشاد الرقمى والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية الأمر الذى يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم