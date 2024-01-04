رابطة الأندية المصرية تُعلن عن عقوبات مباراة الاسماعيلي والمصري البورسعيدي بالجولة الـ11

دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة المصري والاسماعيلي بالجولة الحادية عشر التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري nile والتى أسفرت عن الأتى:



بيان النادي المصري..

أصدر النادي المصري البورسعيدي بياناً رسمياً تعليقاً على الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والإسماعيلي أمس الإثنين بين جماهير الناديين.



ونشر النادي المصري بيانه الرسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وجاء نصه على النحو التالي:



" يعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي أمس.



ويؤكد مجلس المصري على رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التي ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال اللقاء والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين الناديين العظيمين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل.





ويشدد مجلس إدارة المصري على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قام بها بعض الموتورين من جماهير الناديين لم ولن يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس إدارة كلا الناديين أو جماهيرهما الوفية والعظيمة مضرب المثل دوما في التآخي والروح الرياضية.