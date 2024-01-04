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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مشاركة كوادر جامعة حلوان بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات

مشاركة جامعة حلوان
مشاركة جامعة حلوان

شارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة. 

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وعقد لبرنامج التدريبي للحوكمة الرقمية بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

مشاركة جامعة حلوان 

وتمت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتناول البرنامج التدريبي للحوكمة الرقمية مجموعة من المحاضرات منها: الحوكمة الرقمية للعمليات والإجراءات والبيانات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

كما تناول البرنامج التدريبي للحوكمة الرقمية مدونة السلوك الوظيفي، والحوكمة الرقمية للقياس ومؤشرات الأداء، والحوكمة الرقمية للخدمات العامة، والتحول الرقمى والقواعد والقوانين المنظمة للاختصاصات والمهام، ودور وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى استدامة مصر الرقمية.

والقى ورش العمل والمحاضرات العديد من الخبراء الأكاديميين العاملين بالمجال الرقمى والحوكمة الرقمية.

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة حلوان تعد أحد نواتج زيارة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة فى شهر يوليو الماضي ضمن برنامج "أنا مستعد" والتى تم فيها عرض التعاون وتدريب عدد (١٠٠) فرد من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين في جامعة حلوان.

وتمت مشاركة جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق منسق عام البرنامج في جامعة حلوان، وهشام رفعت أمين جامعة حلوان.
 

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