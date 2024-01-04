خلال إحياء ذكراه.. مقتل العشرات فى انفجار قرب مرقد سليمانى بإيران

قتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، فى انفجارين فى مدينة كرمان جنوبى إيران، قرب مرقد اللواء الإيرانى قاسم سليمانى، حسبما أفاد التليفزيون الرسمى الإيرانى، اليوم .

جاء ذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية فى العراق.

وأعلن التليفزيون الرسمى بداية عن سماع دوى انفجار أسطوانات غاز قرب الطريق المؤدى إلى مسجد صاحب الزمان فى محافظة كرمان، حيث مدفن القائد السابق لفيلق القدس فى الحرس الثورى، كما أفاد التليفزيون عن سماع دوى انفجار آخر فى المكان ذاته.

وأظهرت لقطات تليفزيونية، حشودا من الإيرانيين وهو فى الشارع المؤدى إلى القرب.

وكان قد قتل قاسم رفقة أبو مهدى المهندس، الرجل الثانى فى قيادة قوات الحشد الشعبى العراقية، وعشرة من نوابهم، فى غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار مسلحة أثناء مغادرة موكبهم مطار بغداد الدولى فى 3 يناير 2020.