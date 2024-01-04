عاجل
الحوثيون يكشفون عن هوية شهداء القصف الأمريكي الـ 10 لأول مرة
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

قائد الدعم السريع يلتقي رئيس جنوب إفريقيا لبحث سبل وقف الحرب بالسودان

التقى محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، بمدينة بريتوريا لبحث آليات وقف إطلاق النار.

قال حميدتي، في تغريدة عبر منصة أكس" تويتر سابقًا"، إن هناك مباحثات أجريت مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة الآن.

وقدم دقلو شرحًا وافيًا لرئيس رامافوزا، حول أسباب اشتعال الحرب في البلاد والجهات التي تقف خلفها، والتي تدعم استمرارها وحجم الدمار والتخريب المتعمد، الذي طال البنية التحتية الأساسية وقتل وتشريد آلاف الضحايا من المدنيين بسبب قصف الطيران.

شرحت  الرئيس سيريل رامافوزا الجهود، التي بذلت لوقف الحرب في منبر جدة وكذلك من قبل الإيقاد واستعدادنا التام لوقف الحرب.

أكدت على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها جنوب إفريقيا، وسط القارة الإفريقية والجهود المنتظرة من فخامته للقيام بدور يسهم في مساعدة شعبنا لتجاوز هذه الأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام في البلاد.

مواد متعلقة

مقديشو تستعد لدخول في حرب مع إثيوبيا وأرض الصومال

السودان يوجه رسالة نارية لإثيوبيا وأرض الصومال

"نواب كينيا" يدين اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الصومال ضد إثيوبيا

حميدتي من كينيا: نثمن جهود سلطان درافور في الحرب السودانية

فقي يدعو إثيوبيا والصومال بالهدوء والاحترام المتبادل

الحرب السودانية| حمدوك يؤكد مخاطبته بالبرهان لإنهاء الحرب

القوى الديمقراطية السودانية تلتقي برئيس إيغاد وجيبوتي(صور)
الجريدة الورقية