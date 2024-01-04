قائد الدعم السريع يلتقي رئيس جنوب إفريقيا لبحث سبل وقف الحرب بالسودان

السودان

التقى محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، بمدينة بريتوريا لبحث آليات وقف إطلاق النار.

قال حميدتي، في تغريدة عبر منصة أكس" تويتر سابقًا"، إن هناك مباحثات أجريت مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة الآن.

وقدم دقلو شرحًا وافيًا لرئيس رامافوزا، حول أسباب اشتعال الحرب في البلاد والجهات التي تقف خلفها، والتي تدعم استمرارها وحجم الدمار والتخريب المتعمد، الذي طال البنية التحتية الأساسية وقتل وتشريد آلاف الضحايا من المدنيين بسبب قصف الطيران.

شرحت الرئيس سيريل رامافوزا الجهود، التي بذلت لوقف الحرب في منبر جدة وكذلك من قبل الإيقاد واستعدادنا التام لوقف الحرب.

أكدت على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها جنوب إفريقيا، وسط القارة الإفريقية والجهود المنتظرة من فخامته للقيام بدور يسهم في مساعدة شعبنا لتجاوز هذه الأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام في البلاد.