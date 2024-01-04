رئيس جامعة سوهاج يُكرم أخصائية شئون أفراد

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، هدى فوزي ياسين أخصائي شئون أفراد، لبلوغها السن القانونية، تقديرًا لما بذلته من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ومحمد سنجر مدير إستراحة الجامعة، وذلك بمقر استراحة الجامعة بمحافظة القاهرة.

وقال النعماني ان إدارة الجامعة تحرص على تكريم كوادرها المجتهدين و المتميزين في قطاعات العمل المختلفة عند بلوغهم السن القانونية للمعاش تقديراَ لجهودهم و ليكون هذا التكريم حافزاَ لجميع العاملين على تقديم أفضل ما لديهم، مؤكداً علي أن الجامعة تتميز بامتلاكها جهاز إداري يضم كوادر متميزة ذات الخبرات المتراكمة، فضلاَ عن كوادرها الشبابية المتميزة و الذي يجمعهم العمل بروح الفريق الواحد و الانتماء و الولاء للجامعة.

و وجه الدكتور حسان النعماني، تحية شكر و تقدير للأستاذة هدي فوزي لما بذلته من عمل مخلص طوال سنوات حياتها العملية بالجامعة، مؤكداً علي ان هذا التكريم يعد بمثابة رسالة شكر وتقدير لهم، وأيضا للتأكيد على الترابط والعرفان وتوطيد العلاقات الإنسانية، متمنياً لها الصحة والعافية والتوفيق في المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور خالد عمران، على أن تكريم الجامعة لموظفيها يمثل أهمية كبيرة لأشخاص عملوا بجد واجتهاد، و عرفاناََ وتقديراََ لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيدًا بما اشتهرت به المكرمة من كفاءة ونشاط وإخلاص في العمل.

وأعربت المتكرمة عن سعادتها بالتكريم،

موجه شكرها لرئيس الجامعة و لكافة الحضور لحرصهم على مشاركتها تلك اللحظات الغالية والمشاركة فى التكريم و الذى يمثل وساماً على صدرها ستظل تفتخر به طوال حياتها، معبرة عن اعتزازها لانتمائها لهذه المؤسسة العظيمة.