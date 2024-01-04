أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو78.58 دولار للبرميل، وجاء ذلك مع زيادة المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل ليبيا وتصاعد التوتر في قطاع غزة.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.42% ليصل إلى 78.58 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أي 0.55% إلى 73.10 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين في جلسة يوم أمس بنحو 3% في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.

وتسببت الاحتجاجات يوم أمس في توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة الذي يعد أحد أكبر الحقول في ليبيا ويعتبر هدفا متكررا لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية، ويمكن أن يُنتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وأدت احتجاجات الأربعاء، إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، والذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا للاحتجاجات السياسية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين، الأربعاء، بنحو ثلاثة بالمئة ليسجلا أول ارتفاع عند التسوية منذ خمسة أيام.

كما تلقت السوق دعما من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو ضعفي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

وظلت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر قائمة، بعد أن قال الحوثيون الأربعاء، إنهم "استهدفوا" سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجماعة المسلحة أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر في اليوم السابق.

وتُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمبركية بيانات رسمية عن المخزونات الساعة 16:00 اليوم بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.92 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 73.50 دولار.