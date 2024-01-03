أسعار النفط تتراجع اليوم وبرنت يسجل 75.50 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 75.50 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.87 دولار للبرميل .

وارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين. كما أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر دون تسجيل تقارير عن أضرار.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط وتعطيل الإمدادات.

وأنهى الخامان التداولات أمس الثلاثاء على تراجع يفوق الواحد بالمئة وسط تفاؤل بخفض مبكر وكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي وبيانات الوظائف، الأربعاء.

كما كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تكتل أوبك+ لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لوكالة رويترز إن الموعد المحدد للاجتماع لم يتقرر بعد.

وقبل صدور بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأسبوعية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام في أحدث أسبوع مع ترجيح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وخصص بنك الاستثمار الأوروبي 400 مليون يورو، لدعم استثمار إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء اليونان ودول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان بنك الاستثمار الأوروبي سيتم نشر مجموعة جديدة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين البطاريات حتى عام 2027 والتي ستضيف سعة تقارب 2.6 جيجا وات بقدر إجمالي 2.5 مليار يورو، مع طرح المشاريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأفاد البان بأن المشروعات الجديدة تقع في مختلف المناطق الأقل تقدمًا والمناطق الانتقالية في جميع أنحاء اليونان والاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم الاستثمار الجديد في مناطق التماسك، حيث يكون دخل الفرد أقل من متوسط نظيره بالاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الالتزام بالنمو العادل وتقارب مستويات المعيشة.