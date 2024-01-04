ارتفاع جماعي لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات الأسبوع الخميس 4 يناير2024، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا 216.56 نقطة ليقفل عند مستوى 12145.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 464 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأميانتيت، وبروج للتأمين، والأهلي، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت، وأسمنت اليمامة، وأسمنت المدينة، وكيمانول، وكيان السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و3.38% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، وسال، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 52.68 نقطة ليقفل عند مستوى 24693.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالى، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة.