رئيس البورصة: 3 عوامل وراء اعتلاء البورصة المصرية صدارة الأسواق العربية العالمية

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال عام2023 ارتفاعا بنسبة 70.5% محققا بذلك أعلى ارتفاعاته منذ سنوات، حيث حقق المؤشر مستويات تاريخية بالوصول إلى قمة تاريخية، مسجلا مستوي 25905 نقاط.

كماأعتلت مؤشرات الأسهم المصرية الصدارة مقارنة بالعديد من مؤشرات الأسواق العالمية والإقليمية، كما استطاعت الأسهم المصرية تحقيق عوائد قوية خلال الخمس سنوات الماضية، مما يوضح أهمية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل لتحقيق عوائد مرتفعة، وحققت أيضا عوائد بالدولار جعلتها في مقدمة العديد من الأسواق.

كما أعتلت البورصة صدارة الأسواق العربية والذي يصل عددها14 سوقا بنسبة 40%.

أرجع أحمد الشيخ رئيس البورصة خلال المؤتمر الصحفي السنوي حصاد البورصة 2023، المنعقد اليوم الخميس بمقر البورصة بمبني الشريفين هذه الارتفاعات إلى 3 عوامل مهمة، تتمثل في زيادة أرباح الشركات المقيدة وتحول عدد من الشركات التي كانت تحقق خسائر إلى الربحية، إقبال المستثمرين وخصوصاً الأفراد على الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم.