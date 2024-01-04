صحة الشرقية: خدمات علاجية في مجال طب الأسنان لـ 900 ألف مواطن خلال عام

قدمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، الخدمات العلاجية المتخصصة في طب الأسنان لعدد ٨٨٣٧٨٠ مواطن بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية خلال عام ٢٠٢٣.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، إلى أنه تم خلالها إجراء ٨٠٩ عملية جراحية للوجه والفكين، وعدد ٥٦٥٣ حالة خلع للأسنان، و ١١٦٢١٥ حالة حشو أسنان دائم ومؤقت، و ٤٧٤٢ تركيبة متحركة، وأكثر من ٤٩٨ ألف حالة علاج تحفظي بالأدوية، بخلاف ١٠٤٣٨ أشعة للأسنان والفكين، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مسعود بأنه تم تطوير خدمات طب الأسنان من خلال فتح ٦ معامل جديدة لتركيبات الأسنان، وإضافة ١٤ جهاز كافيترون لكحت الجير، وتحسين خدمات علاج الجذور وحشو العصب، بإضافة إلى ١١ جهاز روتاري وإيبكس لوكيتوريل، بخلاف إضافة ٤ أجهزة بلمرة ضوئية للمساعدة بالعلاج التحفظي.

وذكر الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بالمديرية، أنه تم تنظيم ٦٥ دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان، شارك بها ٤٠٠ طبيب، بالإضافة لتدريب ٥٠٠ طبيب امتياز بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتنظيم ٥ لقاءات علمية بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية، لافتاً إلى أن الدورات واللقاءات العلمية تضمنت العديد من تخصصات وموضوعات طب الأسنان «كالحشو، التركيبات الثابتة، حشو العصب، طب الأسنان التجميلى، علاج أسنان الأطفال، التركيبات المتحركة، الجراحة».