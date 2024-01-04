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منظمة التعاون الإسلامي يتضمن مع الصومال ضد إثيوبيا حميدتي من كينيا: نثمن جهود سلطان درافور في الحرب السودانية
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

حميدتي من كينيا: نثمن جهود سلطان درافور في الحرب السودانية

التقي محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، بسلطان درافور أحمد أيوب على دينار، اليوم الخميس، في العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد دقلو، قي تغريدة عبر منصة أكس "تويتر سابقا"، على  أهمية دور قادة ورموز المجتمع السوداني في الحفاظ على وحدة وتماسك شعبنا.

وقال قائد قوات الدعم السريع، إننا نتطلع الى تنسيق الجهود والعمل المشترك، من أجل تخفيف معاناة أهلنا في جميع مناطق السودان، وخاصة في دارفور وصولا الى استدامة الامن والسلام والاستقرار.

ثمن دقلو،  المواقف المشرفة للسلطان أحمد أيوب علي دينار، وجميع زعماء الإدارة الاهلية الوطنيين الذين وقفوا في الحياد، ونبذوا الحرب وانصرفوا الى مساندة ودعم مجتمعاتهم خلال هذه الفترة.

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