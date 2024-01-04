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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصليب الأحمر: لم يعد هناك مكان لاستيعاب أعداد النازحين في غزة (فيديو)

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، اليوم الخميس، إنه لم يعد هناك أي مكان لاستيعاب النازحين الفلسطينيين في ظل حالة النزوح المستمرة بالقطاع، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع

وأضاف "مهنا"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين لم يتوقف، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع، وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن عددًا محدودًا جدًا من مستشفيات القطاع ما زال قادرًا على استقبال الجرحى والمرضى في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.  

الاحتلال الإسرائيلي

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى آلاف المفقودين.

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