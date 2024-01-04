استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب غزة، قالت فيه إن نزيف حرية الرأي والتعبير في الحرم الجامعي الأمريكي لا يتوقف، فجماعات الضغط الإسرائيلية تبدو عازمة على مواصلة تصعيدها ضد ساحات العلم الأمريكية لإخماد هتاف الحرية لفلسطين وسيل التضامن مع القضية الفلسطينية في الأوساط الأكاديمية.

كلودين جاي أول رئيسة سوداء البشرة من أصول إفريقية

وأضاف: "كلودين جاي أول رئيسة سوداء البشرة من أصول إفريقية في تاريخ جامعة هارفارد الممتد لأربعة قرون أعلنت أخيرًا هزيمتها وتنحيها عن منصبها رضوخًا لممارسات وتهديدات شخصية عنيفة وعداء عنصري؛ جراء مزاعم بمعادات السامية والسرقة الأدبية أطلقها اللوبي الموالي لإسرائيل والنيل منها، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد عدوان جيش الاحتلال في غزة ضمن نطاق حرية التعبير عن الرأي في الحرم الجامعي".

أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد

وتابع: "ورغم دعم الهيئة الإدارية والمئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد لبقاء كلودين استنفرت إسرائيل لقلب هزيمتها في الساحة الأكاديمية وحشدت الموالين لها من عشرات نواب الكونجرس والمانحين لدفع رئيس هارفارد للاستقالة".