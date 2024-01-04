الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تجاهل أمريكا للأوضاع في غزة (شاهد)

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "بعد العقاب الشامل والقتل الجماعي في غزة.. أمريكا تغمض عينيها عن انتهاكات إسرائيل".

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السعودية ترفض تهجير سكان غزة وإعادة بناء المستوطنات

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واشنطن تؤكد: لا مؤشرات على حدوث إبادة جماعية بقطاع غزة

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي:

 قال التقرير: "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 80 ألفًا بين شهيد وجريح، بخلاف المفقودين، وأغلبية الضحايا أطفال ونساء، وفقًا للإحصاءات".

 وأضاف: "قطاع سُوي أغلبه بالأرض، واستهداف كامل أخرج البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه خارج الخدمة، عقاب شامل وقتل جماعي واستباحة لكل شيء، ماذا يمكن أن تسمي تلك الحالية التي تختزل نحو 3 أشهر استباحت فيها إسرائيل كل غزة".

 

الإبادة الجماعية:

 تابع: "عبارة واحدة منها ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تنظر بعين واحدة أو تغمض عينيها عن ممارسات إسرائيل في غزة، ولا ترى أن ما يجري في القطاع المدمر إبادة جماعية".

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