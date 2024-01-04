بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء.. خطوات تركيب سخانات الطاقة الشمسية

خطوات تركيب سخانات الطاقة الشمسية.. بعد إعلان الحكومة المصرية بدء تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير استخدام الطاقة الكهربائية في الآونة الأخيرة، ومن المعروف أن الطاقة الشمسية لا يمكن أن تنتهي في يوم من الأيام فهي وفيرة، حيث يعمل السخان الشمسي على تحويل ضوء أو أشعة الشمس إلى حرارة، وبالتالي يتم تسخين المياه من خلال استخدام المجمع الحراري.

كما يعد السخان الشمسي من أفضل الابتكارات التي تم الوصول إليها فهو يساعد على توفير الراحة وأيضًا الأمان وهذا لا يتوافر في السخانات التقليدية الأخرى مثل التي تعمل بالكهرباء أو بالغاز، كما أنه يساعد على الترشيد في استهلاك الكهرباء، وتوفير الأمان والحماية من المخاطر والحرائق، وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" مميزات وخطوات تركيب السخانات الشمسية وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات تركيب سخانات الطاقة الشمسية

في الخطوة الأولى يجب توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

في الخطوة الثانية يجب أن يوصل المستهلك كابل الكهرباء «4 مم» لمكان التركيب.

في الخطوة الثالثة يجب توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

في الخطوة الرابعة يجب تحديد السعة اللترية المناسبة لاستهلام الأسرة.

أهم مميزات السخان الشمسي واستخداماته

يعد السخان الشمسي أطول عمرًا من السخانات التقليدية.

عند انقطاع الكهرباء تستطيع الحصول على مياه ساخنة في أي وقت، حيث يتم تسخين المياه من خلال أشعة الشمس.

يتميز السخان شمسي بسهولة تركيبه، بالاضافة إلى أنها عالية الكفاءة.

يتميز السخان الشمسي أيضاً بأنه يساعد على ترشيد الكهرباء، فإن كنت من أصحاب المشاريع الضخمة ننصح هنا بتركيب السخانات الشمسية.

يساعد السخان الشمسي على توفير الأمان والحماية من المخاطر و الحرائق التي يمكن أن تحدث من السخانات الأخرى مثل سخانات التي تعمل بالكهرباء أو بالغاز.

يوجد منه العديد من السعات المختلفة التي تتناسب مع جميع احتياجات الأفراد.

يستخدم السخان الواحد لعدد من الوحدات مثل المطابخ والحمامات ولأكثر من شقة.

سعر سخان الطاقة الشمسية

يبلغ سعره في الأسواق ٢٥ ألف جنيه تقريبًا، ويكفي استهلاك لعدد من الأفراد يصل إلى ٦ تقريبًا.