أعلنت الشركة القابضة للكهرباء مميزات تركيب محطة الطاقة الشمسية وهى :

١- الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فالألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة.

٢- لا يحتاج تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك للكثير من أعمال الصيانة.

٣- ألواح الطاقة الشمسية هي الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة فعادًة ما يبلغ عمر نظام الألواح الشمسية ٢٥ عامًا.

٤- مصدر طاقة متجدد تساعد في توفير المال و الكهرباء بشكل كبير خصوصاً على

المدى البعيد.

٥- يسمح نظام محطات الطاقة الشمسية بتبادل الطاقة التي ينتجها خلال النهار مع الطاقة الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عداد حكومي (العداد التبادلي) مزدوج الاتجاه .