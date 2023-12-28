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الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مميزات تركيب محطة الطاقة الشمسية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء مميزات تركيب محطة الطاقة الشمسية وهى :

١- الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فالألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة.

٢- لا يحتاج تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك للكثير من أعمال الصيانة.

٣- ألواح الطاقة الشمسية هي الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة فعادًة ما يبلغ عمر نظام الألواح الشمسية ٢٥ عامًا.

٤- مصدر طاقة متجدد تساعد في توفير المال و الكهرباء بشكل كبير خصوصاً على 
المدى البعيد.

٥- يسمح نظام محطات الطاقة الشمسية  بتبادل الطاقة التي ينتجها  خلال النهار مع الطاقة الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عداد حكومي (العداد التبادلي) مزدوج الاتجاه .

 

الجريدة الورقية