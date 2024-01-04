مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء هجوم طائرة مسيرة على الحشد الشعبي ببغداد

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر عراقي ، إن "القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى مصرع 2 وجرح 5"، بحسب وكالة رويترز

و أكدت الفصائل العراقية مصرع "أبو تقوى" آمر اللواء 12 في حركة النجباء، معلنة عن مصرع علي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.

وأمس، وجه زعيم حركة النجباء- إحدى أبرز الفصائل الشيعية المسلحة- أكرم الكعبي، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باتخاذ موقف "جريء" وواضح، بإرسال بلاغ الى واشنطن، ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعدا الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.

وفي كلمة له، ألقاها في إيران بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني؛ قال الكعبي: "ليس بيننا وبين القاتل الغادر المحتل المتعجرف إلا منطق السلاح والانتقام"، مشيرا إلى أن "سفيرة الاحتلال الأمريكي تسعى لتصدير نفسها كوصية على العراق".

وأردف الكعبي: "ليعلم العدو الأمريكي أن المقاومة العراقية تسير وفق استراتيجية وتكتيكات مدروسة بخطوات محسوبة، وإن لم يخرج الاحتلال الأمريكي من العراق بإرادته؛ سيخرج رغما عنه جثثا متعفنة".