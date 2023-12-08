الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خسائر القصف الصاروخى للسفارة الأمريكية فى بغداد

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد

كشفت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من بغداد، عن تفاصيل القصف الصاروخي بمحيط السفارة الأمريكية بالعراق، مؤكدة أن هناك عشرات القذائف تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

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صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

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استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي هي خسائر مادية وليست بشرية، إذ لم تنجم عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.

مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق

وأكدت سقوط قذائف هاون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق، لافتة إلى تفعيل صفارات الإنذار داخل مبنى السفارة الأمريكية بعد دوي انفجارات سُمع ضمن محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

 القوات الأمريكية

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الامريكية للعمليات الإسرائيلية ضد غزة، حتى وصل عدد العمليات حتى الآن إلى أكثر من 78 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

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