العراق: سقوط قذائف بمحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، سقوط عدد من القذائف في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر - في تصريح وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أن ثمان إلى عشر قذائف سقطت في محيط السفارة الأمريكية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت السفارة الأمريكية في العراق، تعرضها لهجوم بصاروخين، مشيرة إلى الاحتفاظ بحق الرد في أي مكان بالعالم لحماية أفراد البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /الجمعة/ - أنه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة"، مضيفا أنه لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق.

وجددت السفارة الأمريكية دعوتها للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم.