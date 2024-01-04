الجيش الأوكراني يعلن عن حصيلة ضحايا الجيش الروسي عقب قصف بيلجورد

كشف الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 362 ألفا و280 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من عام 2022 وذلك بعد مقتل 780 جنديا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6002 دبابة و11 ألفا و128 مركبة مدرعة و8 آلاف و574 نظاما مدفعيا و947 نظام راجمات صواريخ متعددة الإطلاق و630 نظام دفاع جوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و423 مركبة وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1304 معدات خاصة و6 آلاف و753 طائرة مسيرة وإسقاط 1785 صاروخ كروز وغواصة واحدة".

وفي السياق ذاته.. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "كييف" اليوم، أن حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على كييف يوم 29 ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 32 شخصًا.

وذكرت الإدارة العسكرية في بيان، أنه تم التعرف على ضحيتين جديدتين خلال جهود فحص الطب الشرعي للإدارة الرئيسية بوزارة الشئون الداخلية الأوكرانية.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو، بأنه "حتى صباح اليوم، واستنادًا إلى إجراءات التحقيق المتخذة، وصل إجمالي عدد القتلى في هجوم العدو في 29 ديسمبر إلى 32 شخصًا بينما أُصيب ثلاثون شخصًا".

وأشار إلى أن روسيا شنت في هذا اليوم هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيه طائرات مقاتلة بدون طيار وصواريخ مختلفة وإجمالي نحو 160 سلاحًا جويًا في المجمل.

من جانبها أعلنت قيادة القوات الجوية، تدمير طائرتين روسيتين بدون طيار للهجوم أحاديتي الاتجاه من طراز شاهد 136/131 في الساعات الأولى من صباح اليوم فوق منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

وذكرت في بيان أن روسيا أطلقت طائرتي شاهد انتحاريتين من منطقة العمليات الجنوبية، وأن الجيش الروسي أطلق ثلاثة صواريخ موجهة على منطقتي خاركيف ودونيتسك.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على الجزء الأوسط من بلدة كوراخوفو، منطقة دونيتسك.