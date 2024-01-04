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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن قصف عسقلان

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ

 تبنت سرايا القدس، الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مسئوليتها عن أنها قصفت مستوطنة "عسقلان"، في غلاف غزة الشمالي، برشقة صاروخية مركزة.

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 فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراضت صاروخين في سماء عسقلان بغلاف غزة.

 

 يُشار إلى أن سرايا القدس أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على تليجرام أنها دكت الحشود العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بخانيونس بوابل من قذائف الهاون.

 وقالت سرايا القدس، إنها قصفت أيضًا التحشدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المحطة في خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي يار 60.

 وفي وقت سابق، أعلنت كتائب سرايا القدس عن خوضها اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

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