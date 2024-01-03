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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية تطال مدرسة ومستوصف ومنازل في غزة

أحزمة نارية
أحزمة نارية

نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية مكثفة طالت محيط مدخل المغازي الرئيس، ومدرسة الثانوية للبنات، وأراض زراعية بجوار منزل، ومحيط منطقة المستوصف، وبيارة شيرين وواد أبو رشيد في المغازي.

أعلنت كتائب القسام، أن رجالها استهدفوا تجمعات وآليات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح بغزة.

 

وقال القسام، : إنه بعد عودة مجاهدينا من قواعد الاشتباك، أكدوا استهداف جرافة ودبابة صهيونيتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

 

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