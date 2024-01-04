ظواهر جوية تضرب البلاد بالتزامن مع أعياد الميلاد.. والأرصاد تُحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد بالتزامن مع فصل الشتاء الذي يتسم بإنخفاض درجات الحرارة سقوط للأمطار الغزيرة.

طقس مائل للدفء نهارًا

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد ليلا على كافة الأنحاء بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد حتى الثلاثاء المقبل.

ظواهر جوية تضرب البلاد

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في الصباح الباكر، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

وتابعت: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى 21 والصغرى 14

كفر الشيخ العظمى 21 والصغرى 14

المنصورة العظمى 21 والصغرى 13

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

طنطا العظمى 21 والصغرى 14

رفع العظمى 21 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

شبين الكوم العظمى 21 والصغرى 14