حالة الطقس| أماكن سقوط الأمطار في مصر.. والأرصاد تُحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء مع انخفاض في درجات الحرارة نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم ببرودة الطقس مع سقوط للأمطار الغزيرة.

ظواهر جوية تضرب البلاد

وقد حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة من العام منها الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة الكبرى حتى الاثنين المقبل.

أماكن سقوط الأمطار في مصر

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للدفء نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا علي معظم الأنحاء، فضًلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 30%، على فترات متقطعة، وإرتفاع أمواج البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل من 1 إلى 1.75 متر، والبحر الأحمر من 1:5 إلى 2 متر.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

بنها الصغرى 13 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 22

دمياط الصغرى 14 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

السويس الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

قنا الصغرى 11 والعظمى 24

أسوان الصغرى 12 والعظمى 25