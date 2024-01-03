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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

الحرب السودانية| حمدوك يؤكد مخاطبته بالبرهان لإنهاء الحرب

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك

أكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أنه خاطبه أمس اليوم الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع  (تقدم)، لاغتنام الفرصة التي لاحت لايقاف الحرب.

وقال حمدوك، في تغريدة عبر منصة أكس"تويتر سابقًا"، يجب اغتنام الفرصة التي لاحت لايقاف الحرب، والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين تقدم وقوات الدعم السريع، والذي أبدت فيه قوات الدعم السريع استعدادها التام لوقف غير مشروط للعدائيات عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة.

وأضاف رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أن هذه الفرصة للسلام يجب ألا نضيعها وأن نعمل وسعنا لوقف الحرب، وبناء سلام مستدام في بلادنا الحبيبة.

وأشار الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، إلي اننا نمد أيادينا نظيفة من غير سوء للوصول لحل سلمي تفاوضي ونأمل أن تستجيب الأطراف المتقاتلة لذلك، حتى نرفع المعاناة عن كاهل شعبنا ونبني وطننا على أساس جديد يجعل حرب 15 أبريل آخر حروب السودان، ليعقبها سلام مستدام.

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