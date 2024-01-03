مركز إعلام شبرا الخيمة ينظم ندوة حول العمل الحر

نظم مركز النيل للاعلام بشبرا الخيمة ندوة بعنوان تشجيع العمل الحر تضمنت التعريف بدور قطاع الاعلام الداخلى فى رفع درجات الوعى لدى المواطنين والتعرف على اهداف الحملة فى التشجيع على شراء ودعم المنتج المحلى

جاء اللقاء فى اطار الحملة الاعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان وبتوجيهات من د. أحمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلى تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا

ثتحدث باللقاء المحاسب د. هشام سيد - دكتوراه فى ادارة الاعمال - حول مفهوم واهمية العمل الحر واقامة المشروعات الصغيرة خاصة للشباب والمرأة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل وتحسين الاوضاع الاقتصادية.

وأكد على وجود العديد من الجهات بالدولة لدعم الافكار الابداعية وتقديم القروض والتسهيلات اللازمة لاقامة المشروعات الصغيرة وكذلك تقديم الدورات التدريبية لتنمية المهارات والتعرف على كيفية التسويق واقامة المعارض.

كما اكد هشام على اهمية العمل الحر فى توفير فرصة للمرأة للعمل من خلال المنزل فى اعمال (التطريز والخياطة والاكسسوارات) بما يضمن لها دخل مادى بجانب رعاية اسرتها وشئون منزلها.