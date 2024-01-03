جولات مكوكية.. استراتيجية وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن التواصل مع المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه ون ضمن آليات هذا التواصل قيامي بجولات خارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، فضلًا عن عقد لقاءات افتراضية عبر "الفيديوكونفرانس" للقاء الجاليات المصرية حول العالم، وعقد مؤتمرات على أرض وطنهم الأم للقائهم مباشرة بحضور الوزارء والمسئولين المعنيين بتوفير خدمات للمصرين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم عقد اجتماعات افتراضية مع (63) جالية مصرية على مستوى العالم بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجاليات المصرية للتعريف بالامتيازات والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها، والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المصريين في كل دولة والتعاون مع البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج، لتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية وحل المعوقات التي تواجهها حيث تم عقد نحو (30 اجتماع) مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء المصريين في الخارج.



كما قامت السفيرة وزيرة الهجرة بجولات مكوكية تضمنت الدول ذات الكثافة من المصريين بالخارج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي يقيم بها أكبر جالية مصرية بالخارج، حيث التقت الجاليات المصرية في الرياض وجدة، بجانب زيارة الإمارات العربية المتحدة للقاء الجالية في دبي؛ كما تضمنت هذه الجولات أيضًا زيارة السفيرة وزيرة الهجرة لروما وميلانو في إيطاليا، وكذلك زيارة الجالية المصرية في فرنسا، لتحفيزهم على المشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية



