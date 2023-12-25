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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الظهور الأول لملكة جمال الكون وزوجها وليد توفيق مع منى الشاذلي

وليد توفيق وزوجته
وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم اللبناني الكبير وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، في ظهورهما الإعلامي الأول، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.

موعد حلقة وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون على ON

ويتحدث وليد وجورجينيا، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها.

وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق

 

كواليس حلقة وليد توفيق وجورجينا رزق مع منى الشاذلي

كما يتحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

ويحكي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، وكذلك المواقف الصعبة التي واجهاها معا وعلاقتهما بمصر الممتدة منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

 

وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق

وتكشف جورجينا لأول مرة تفاصيل اغتيال زوجها السابق ووالد ابنها المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، والأيام الصعبة التي عاشتها بعد رحيله.

نبذة عن وليد توفيق 

وليد توفيق من مواليد 1957 بمدينة طرابلس في لبنان تزوج من جورجينا رزق في 1990 وأنجبا نورهان والوليد، بدأ مشواره الغنائي في 1973 وصُدر ألبومه الأول في 1985 بعنوان “أتذكريني”.

 

 

 

 

 

 

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