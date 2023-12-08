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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نجوم مسلسل "على باب العمارة" ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

مسلسل على باب العمارة
مسلسل "على باب العمارة"

يحل نجوم مسلسل "على باب العمارة"، ضيوف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم الجمعة، وذلك في تمام العاشرة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث كل من حاتم صلاح والفنان محمد محمود، عن نجاح المسلسل وكواليس تصويره والتي جاءت في إطار كوميدي، بالإضافة إلى أن سكان العمارة التي تدور فيها الأحداث كل منهم خلفه حكاية اجتماعية مؤلمة أو تتضمن أزمة يقف المسلسل عندها بشكل اجتماعي كوميدي.

 

تفاصيل مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارسًا للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.

ومسلسل على باب العمارة، بطولة حاتم صلاح، محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة،  تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

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