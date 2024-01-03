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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طقس الخميس.. شبورة كثيفة وأمطار بنسبة 40% على هذه المناطق

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس غدا الخميس ، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

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طقس الأربعاء.. لطيف نهارًا بارد ليلًا والعظمى 22 درجة بالفيوم

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طقس غير مستقرة على مدن ومراكز البحيرة

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتابعت: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 % تقريبا".

 

وأكد هيئة الأرصاد وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة مئوية
  • السواحل الشمالية 21 درجة مئوية
  • جنوب سيناء 25 درجة مئوية
  • شمال الصعيد 22 درجة مئوية
  • جنوب الصعيد 25 درجة مئوية

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