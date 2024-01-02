الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس غير مستقرة على مدن ومراكز البحيرة

أمطار متوسطة
أمطار متوسطة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الثلاثاء ، أحوال جوية غير مستقرة ،وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وأمطار متوسطة علي المراكز الشمالية ، وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد ، مع طقس بارد علي كافة أنحاء المحافظة ، ورياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية ، وهي وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات بالطرق في تلك المناطق .

وقامت الأجهزة المحلية بمدن وقري المحافظة، بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح لسحب المياة المتراكمة في المياديين والشوارع ،لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

وأكدت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة، إستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ،ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

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