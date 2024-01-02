طقس غير مستقرة على مدن ومراكز البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الثلاثاء ، أحوال جوية غير مستقرة ،وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وأمطار متوسطة علي المراكز الشمالية ، وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد ، مع طقس بارد علي كافة أنحاء المحافظة ، ورياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية ، وهي وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات بالطرق في تلك المناطق .

وقامت الأجهزة المحلية بمدن وقري المحافظة، بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح لسحب المياة المتراكمة في المياديين والشوارع ،لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

وأكدت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة، إستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ،ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.