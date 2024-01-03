تواصل ادارة مباحث القاهرة، التحقيقات لكشف لغز العثور على جثتي خبير زراعي وفتاة داخل شقة بالمعصرة مقتولين.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثتي خبير زراعي وفتاة داخل شقة بالمعصرة

وقال حارس العقار الذى شهد جريمة مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بمنطقة المعصرة، إنه شاهد سيدة تشبه ملامحها بشكل كبير الفتاة المقتولة داخل الشقة.

وأضاف حارس العقار لرجال المباحث إن السيدة حضرت للعقار ، وهى نسخة طبق الاصل من القتيلة قبل ارتكاب الجريمة، ورجح أن تكون شقيقتها أو إحدى قريباتها.

ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة، أسرة الفتاة المعثور على جثتها مذبوحة، بجوار جثة خبير زراعى داخل شقة بالمعصرة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة طبيعة العلاقة بين القتيل والقتيلة.

وتبين من السيناريوهات المحتملة ، منها قيام أقارب الفتاة بالتخلص من الضحية والفتاة وهو السيناريو الأرجح والدافع الأقوى لارتكاب الجريمة، كما يفحص رجال المباحث علاقات المجنى عليه وهل توجد خلافات مع أحد ترقى لأرتكاب الجريمة البشعة، فيما تتواصل الجهود لحل لغز الواقعة.

وكشفت التحريات فى واقعة العثور على جثة رجل أعمال وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة، أن القتيل خبير زراعى معروف وحاصل على دكتوراة فى تخصصه.

ودلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بالمعصرة أن الرجل تم قتله طعنا بالسكاكين فى جسده بينما قام الجناة بذبح الفتاة من رقبتها.

وأضافت التحريات أن مجهولين دخلوا المبنى وصعدوا للطابق الـ11 وظلوا بداخله حوالي ساعة، وقتلوا المجنى عليهما ولاذوا بالفرار ثم استقلوا سيارة.

وقال شهود عيان، إن السيدة غريبة عن المنطقة، وأن المتهمين كانوا فى حالة ذعر وهربوا بسرعة، مما أثار الشكوك لدى حارس العقار الذى شاهدهم ولكنه لم يتمكن من الإمساك بأى منهم، وأبلغ الشرطة التى حضرت على الفور.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود جثتى رجل وسيدة وتم نقل الجثامين للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

حبس تشكيل عصابي الجيزة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة

قررت نيابة جنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة)، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.. وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى وقائع السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

معاينة عقار حريق عقار سكنى في المنطقة السياحيةبحدائق أكتوبر

كما قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر في الجيزة، للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، وإعداد تقرير عن سبب نشوبه.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء على حريق نشب فى عقار سكنى بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده بنشوب حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بالمنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وكشف الفحص، نشوب الحريق في الطابق الأرضي من العقار وإخماده دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.