النيابة تفجر مفاجأة فى جريمة المعصرة

كشفت تحقيقات النيابة في جريمة المعصرة مفاجأة جديدة حول الواقعة، حيث تبين أن الفتاة المعثور عليها برفقة مالك شركة الأسمدة المقتول هاربة من أهلها من محافظة الفيوم وتحضر إلى المجني عليه لإقامة علاقة غير شرعية في الشقة مسرح الجريمة منذ 8 شهور.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر عثر عليها ترتدي كامل ملابسها وبها جروح ذبحية في الرقبة، وتبين أن الفتاة تحضر لإقامة علاقة غير شرعية مع مالك شركة أسمدة في الشقة مسرح الجريمة، وأن حارس العقار شاهد 4 أشخاص حال صعودهم إلى العقار ثم خروجهم منه مسرعين.

استمعت لأقوال حارس العقار حول الواقعة، كما تبين العثور على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات متفرقة، ويرتدي كامل ملابسه، وقالت التحريات الأمنية أن المجني عليهم لم يتم العثور عليهم في وضع مخل، كما فحصت النيابة كاميرات المراقبة في محيط العقار.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه مالك شركة أسمدة زراعية والفتاة عشرينية، وكان متواجد في الشقة محل الواقعة حيث حضر اليه 4 أشخاص وأخبروا حارس العقار أنهم متواجدين للعمل معه، إلا أنهم خرجوا مسرعين من العقار وهو ما دب الشك في نفس حارس العقار.

وأشارت التحقيقات، إن حارس العقار صعد وقام بطرق الباب على مالك الشركة إلا أنه لم يستجيب له فقام بإخطار الجيران وكسر باب الشقة حيث تم العثور على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات متفرقة، وبجواره الفتاة بها جرح ذبحي في الرقبة، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا عن جريمة المعصرة، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية داخل شقة في المعصرة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبجواره جثمان فتاة عشرينية وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي قررت انتداب الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين الأربعة في الواقعة.