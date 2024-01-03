عاجل
حمدوك: أدعو البرهان للقاء عاجل لوقف الحرب وإنقاذ بلادنا من التفتت ننشر أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار من النيابة حول شاب فقد حياته غرقًا في حلوان

غرق- أرشيفية
غرق- أرشيفية

أصدرت نيابة حلوان الجزئية، قرارًا بدفن جثة شاب توفى غرقًا في مياه نهر النيل، بكورنيش النيل بحلوان، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإنقاذ النهري من النجدة، مفاده غرق شاب في مياه النيل بكورنيش حلوان، وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يُدعى "أحمد ثروت"، ومقيم بمدينة حلوان.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

8 يناير محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهما.. تفاصيل


تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه، بجلسة يوم الإثنين 8 يناير الجاري.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 2302 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين «عمر .م»، طالب، «أحمد .و»، عامل، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم محل الاتهام التالي وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينيته وتعريض حياته للخطر حال كونهما شخصين.

مواد متعلقة

قرار جديد حول بائع متهم بحيازة مليون صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟

ندب الأدلة الجنائية حول حريق عقار سكني في المعادي

عقوبات حددها القانون في جرائم تزييف عقود البيع

حكم رادع بحق متهم بإنهاء حياة فتاة في البحرين.. والمحكمة: تطرفت ضلالته

أنهى حياته بسبب خلافات بينهما.. القصاص يُسدل الستار على واقعة مقتل مواطن بالسعودية
الجريدة الورقية