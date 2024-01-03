قرار من النيابة حول شاب فقد حياته غرقًا في حلوان

أصدرت نيابة حلوان الجزئية، قرارًا بدفن جثة شاب توفى غرقًا في مياه نهر النيل، بكورنيش النيل بحلوان، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإنقاذ النهري من النجدة، مفاده غرق شاب في مياه النيل بكورنيش حلوان، وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يُدعى "أحمد ثروت"، ومقيم بمدينة حلوان.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

8 يناير محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهما.. تفاصيل



تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه، بجلسة يوم الإثنين 8 يناير الجاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 2302 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين «عمر .م»، طالب، «أحمد .و»، عامل، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم محل الاتهام التالي وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينيته وتعريض حياته للخطر حال كونهما شخصين.