تتويج فريق بهادة بطلا لدوري مراكز الشباب بالقليوبية النسخة العاشرة

شهد اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، واللواء إيهاب حسن سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فاعليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالقليوبية

وأسفرت المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة عن فوز فريق مركز شباب بهادة التابع لإدارة القناطر الخيرية بواقع 5 أهداف لفريق بهادة مقابل 4 أهداف لفريق المنزلة بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتوج الفريق بطلا للدوري، وحصول مركز شباب المنزلة التابع لإدارة طوخ على المركز الثاني، في المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب، والمقامة على ملعب سيتي كلوب بمدينة بنها، وسط حضور جماهير ي كبير من مشجعي الفريقين وأجواء حماسية تتسم بالروح الرياضية، كما سلم الحضور كأس البطولة للفريق الفائز في أجواء احتفالية كبيرة متمنيا للقليوبية مزيدا من النجاحات والتميز الرياضي في كافة المستويات.

وبدأت فاعليات الدوري، بمشاركة 64 مركز شباب بالقليوبية من منافسات الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بإجمالي عدد مباريات بلغ 119 مباراة، لتصعيد الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني من كل إدارة فرعية ليتنافس 24 فريق على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.

ويهدف دوري مراكز الشباب إلى استثمار الطاقات الرياضية للشباب وتنمية مواهب الشباب البدنية والفنية وشغل أوقات فراغهم فيما يفيد، لاسيما في كرة القدم اللعبة الشعبية والجماهيرية الأولى في العالم.

جدير بالذكر تأهل فرق (المنزلة ، سرياقوس ، طحلة ، الاصلاح الزراعي ، سنديون وشبلنجة ، الخصوص ، بهادة) لدور الثمانية، وتأهل (بهادة والإصلاح الزراعي ، المنزلة وسنديون) لدور الأربعة، وبختام المباراة يحصل فريق بهادة على المركز الأول، وفريق المنزلة على المركز الثاني، وفريق الاصلاح الزراعى على المركز الثالث، كما يجدر الاشارة إلى حصول المركز الأول على جائزة مالية قدرها 100000 جنية، والمركز الثاني 75000 جنيه، والمركز الثالث 50000 جنيها.

تقام بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالنشء والشباب وإيمانا بالدور الهام والمميز للرياضة المصرية والحرص على اكتشاف المواهب في كافة المجالات بصفة عامة وفي كرة القدم على وجه الخصوص، في إطار الفعاليات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة في استيعاب طاقات النشء والشباب في شغل أوقات الفراغ وذلك لحرص الوزارة على تقديم كافة الامكانيات الخاصة بتنفيذ الدوري في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.