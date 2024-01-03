خبير سياسات دولية: الإدارة الديمقراطية بأمريكا ترفض إسرائيل الكبرى وممارسات المتطرفين

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ الحرب الحالية لا يمكن أن تستمر، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي من الكونجرس الذي التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم هو وفد من العيار الثقيل.

وأضاف سنجر، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الكونجرس مشارك في صنع السياسة الخارجية الأمريكية وليس الرئيس بايدن فقط، وبالتالي، فإن زيارة هذا الوفد يعني أن الكونجرس ترى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية تقود واشنطن إلى الطريق الخاطئ، وبالتالي يجب إعادة الدفة والبوصلة مرة أخرى".

وتابع خبير السياسات الدولية: "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لم تثبت شيئا، فقد اقتربنا من 3 شهور قتل الاحتلال فيها الأبرياء نساءً وأطفالا وشيوخا رغم أن حمايتهم مسؤولية إسرائيلية لأن إسرائيل دولة احتلال، وكان عليها توفير الغذاء والدواء والماء لهم، ولكن طبيعة مفهوم إسرائيل الكبرى عند المستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون الفلسطينيين في الضفة وغزة أصبح واضحا، وهذا كلام لا يمكن أن تقبله الإدارة الديمقراطية الأمريكية".

وقف منح إسرائيل 10 مليارات

ونوه إلى أنّ المتشددين في دولة الاحتلال الإسرائيلي خرجت عنهم كل الأفكار الشيطانية غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع لأي إدارة جمهورية أو ديموقراطية أمريكية.

ولفت إلى أنّ السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي يميل إلى اليسار طالب بوقف منح إسرائيل 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه أمريكي يهودي، كما أن هناك يهوداً أمريكيين في الولايات المتحدة كانت لهم أصوات مرتفعة أثرت على الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة.

وتابع خبير السياسات الدولية، أنّ 10 ولايات أمريكية شهدت مظاهرات ضد الحرب، وتم وقف حركة السيارات أمام مطارين كبيرين في أمريكا وهما لوس أنجلوس ونيويورك، وهو ما يؤكد أن رواية وسردية المتشددين والمتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدد المصلحة الأمريكية.