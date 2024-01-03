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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفرنسية تدين الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة

علم فرنسا
علم فرنسا

أدانت فرنسا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي دعت إلى تهجير سكان قطاع غزة وإعادة إقامة المستوطنات في غزة واحتلال أراضيها.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم /الأربعاء/، "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات التحريضية التي تعتبر غير مسؤولة وتؤجج التوترات"، وأضاف أن فرنسا تؤكد مجددا أن الانتقال القسري للسكان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي. 

وأكد أنه ليس للحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، فإن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل. 

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيين على الهجرة، بعد دعوة مماثلة صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

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