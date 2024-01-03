أول تعليق من كوكا عقب استبعاده للإصابة من منتخب مصر

أبدي أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، رضاه بالإصابة التي تعرض لها والتي تم علي إثرها استبعاده من قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق بعد أيام قليلة في كوت ديفوار.

وقال كوكا، عبر حسابه على إنستجرام: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، مضيفا: "الحمد لله دائمًا وأبدا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إنها جت فى حاجة بسيطة مش كبيرة".

وتابع كوكا: "بطولة كان نفسى أمثل فيها منتخب مصر بالذات فى السن ده، لكن الحمد لله مليش نصيب وربنا دايما مبيجبش إلا الخير وأنا راضى الحمد لله، وبإذن الله عوض ربنا كبير فى اللى جاى، بالتوفيق للمنتخب إن شاء الله يرجعولنا بالبطولة".

أحمد نبيل كوكا

اتحاد الكرة يعلن مهند لاشين بديلاً لكوكا بقائمة منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

ونشر منتخب مصر بيانًا أكد فيه أن أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التنزاني وديًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة من مساء يوم الأحد المقبل 7 يناير الجاري ، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.