هرم سقارة يحيل المسئولين عن امتحان التربية الفنية بالفيوم للتحقيق

قررت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إحالة المسئولين عن وضع امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي إلى التحقيق، وذلك بعد ارتكابهم خطأ بكتابة ان هرم سقارة تابع لمحافظة الفيوم، وهوتابع محافظة الجيزة وذلك سؤال التعبير الفني، والذى ذكر إن هرم سقار أحد أبرز الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، مُطالبًا الطلاب بالتعبير بالرسم في تكوين فني مترابط عن الهرم.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالفيوم أنه تقرر إحالة المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق، مُشددةً على إنّها أصدرت قرارًا بمراعاة التصحيح في هذه الجزئية.

الاماكن السياحية

وكانت جاءت الفقرة التي تضمنت الخطأ كالآتي: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج، والسواقي، ووادي الريان ذات الطبيعة الساحر، وبحيرة قارون، والمراكب الشراعية، والقرى الريفية، حيث المساحات الخضراء والنخيل وأبراج الحمام، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملؤه البهجة».

وجاء السؤال، عبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدًأ على حركة الأشخاص مستخدمًا الألوان المناسبة.