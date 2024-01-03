الأربعاء 03 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رياضة النواب تناقش تطوير مراكز الشباب في سوهاج ومطالب ببناء أسوار ومنشآت

بوابة الوفد الإلكترونية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ،طلب إحاطة ، بشأن سوء حالة المنشآت الرياضية بمركز جهينة محافظة سوهاج نتيجة عدم تطويرها ورفع كفاءتها، وعدم تزويدها بالمنشآت والأسوار اللازمة مما ترتب عليه عدم ممارسة الأنشطة والاستغلال الأمثل لتلك المنشآت.

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كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد العزيز الضبع، بشأن سوء حالة مراكز الشباب بمركز جهينة محافظة سوهاج وعدم وجود أية أدوات مكتبية ولوازم الإشغال وعدم الاهتمام بالملاعب.

 

 بمحافظة سوهاج بأنه تم إنشاء وإحلال وتجديد تسعة ملاعب بمراكز الشباب، وإمداد ما يقرب من عشرة مراكز شباب باحتياجاتها من الأدوات الرياضية والمكتبية واللياقة البدنية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، مضيفًا أن المديرية ستعمل خلال الفترة القادمة على تكثيف الأنشطة المختلفة بمراكز شباب مركز جهينة. 

 

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإفادة السيد النائب - من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج - بتقرير كامل عما تم الاتفاق عليه ، وكذلك ارسال موجه الي النائب بما ورد بتعقيب المديرية على موضوع طلب الإحاطة.

 

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن التدمير الذي طال مركز شباب الخلوة مركز طهطا محافظة سوهاج وهو ما عقب عليه محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بأنه تم حل مركز شباب الخلوة وتصفيته وأصبح الاشراف الإداري له لصالح مركز شباب بني حرب منذ عام 2009م، وهو عبارة عن ملعب خماسي وليس مركز شباب وليس له مجلس إدارة.

 

، واضاف أنه قد تم إسناد عملية إنشاء الملعب الخماسي إلى شركة (ABD) وتم تسليم الموقع بتاريخ 19/5/2021م وتم فرش الملعب بالتربة الرملية ولم تستكمل الأعمال حتى تاريخه وبناء عليه تم سحب الأعمال من المقاول، مشيرًا إلى أن الملعب تم إدراجه في الوقت الحالي ضمن مقترحات مشروع تطوير قرى الريف المصري بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية) وجاري تنفيذه ضمن المبادرة.

 

وأوصت اللجنة بأنه في حالة إدراج ملعب مركز شباب الخلوة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة " حياة كريمة " يتم الانتظار لحين تنفيذه ضمن المبادرة، وفى حالة عدم إدراجه تتكفل وزارة الشباب والرياضة بنفقات تطويره.

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