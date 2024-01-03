«حقوق إنسان النواب»: إنجازات كبيرة في حقوق الإنسان تحتاج إبرازها إعلاميا

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكنها ليس مُسلط عليها الضوء إعلاميا بالقدر الذي تستحقه.

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاربعاء لمناقشة التقرير السنوي الاول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وقال " رضوان" إن هناك للأسف وزارات بالحكومة ليست علي نفس الوتيرة والدفه فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومنها وزارة الثقافة، رغم أنها معنيه بمحور كامل بالاستراتيجية.

وأشار طارق رضوان إلي أن اللجنة عقدت بالامس لقاء مع المجلس القومي لحقوق الانسان وطالبوا بأن يجمعهم لقاء مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وكان لهم عده توصليت ومنها تأهيل الكوادر البشرية للعاملين بوزارة الداخلية.

وعلق السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بتأكيده أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية.